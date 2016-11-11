Голодец: Блокировка LinkedIn не изменит ситуацию на рынке труда

Блокировка социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn не повлияет на возможности трудоустройства для россиян и не изменит ситуацию на рынке труда в стране. Об этом заявила в пятницу, 11 ноября, вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая социальную тему.

В четверг, 10 ноября, стало известно, что Мосгорсуд признал законной блокировку LinkedIn за нарушение закона о локализации персональных данных.

В конце октября Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке соцсети, а вчера суд рассматривал жалобу LinkedIn Corporation на это решение. В итоге суд вторично признал, что LinkedIn подпадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Суд обязал Роскомнадзор внести сайт linkedin.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.