Интернет-омбудсмен назвал не очень разумным решение о блокировке LinkedIn

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев считает решение о блокировке в России соцсети LinkedIn за отказ переносить на российскую территорию серверы с персональными данными пользователей «плохим прецедентом» в российской судебной практике. Он заявил это радиостанции «Говорит Москва». «Деятельность их не направлена на территорию России. В принципе, он не ведёт никакой коммерческой деятельности и в целом не собирает персональные данные как таковые. Не является оператором по обработке персональных данных, не создаёт сам контент», - сказал он.

Однако российские законы трактуют как персональные данные всю информацию, которую вносят в соцсети пользователи, поэтому претензии Роскомнадзора можно считать законными, добавил Мариничев. «Если с точки зрения закона смотреть, то да, суд не мог принять иное решение. К сожалению. Я не думаю, что это очень хороший кейс, который сейчас случился и у Роскомнадзора. Это не самое разумное, что можно было сделать», - заключил он.

В конце октября Таганский суд признал, что соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn попадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Он обязал Роскомнадзор внести сайт linkedIn.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.

Мосгорсуд 10 ноября признал законной блокировку в России этой соцсети, отклонив апелляцию компании. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил ТАСС, что соцсеть может быть заблокирована уже в начале следующей недели. Ведомство прекратит блокировку соцсети, если компания перенесет серверы с данными российских пользователей в Россию и письменно уведомит об этом Роскоснадзор, сказал Ампелонский агентству «Москва».

Адвокат компании заявил в суде, что за обработку данных пользователей, находящихся за пределами США, отвечает компания LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, выступающая ответчиком по иску Роскомнадзора. «Доказательств того, что именно американская компания LinkedIn Сorporation является ответчиком по делу и ответственной за обработку персональных данных российских пользователей сети, Роскомнадзор не представил», - заявил он. По его словам, LinkedIn не ведет деятельности на российской территории и не идентифицирует пользователей по месту проживания. В компании считают, что нет оснований распространять нормы законодательства России на иностранное юридическое лицо, которое не ведет на территории юрисдикции России своей деятельности.