Роскомнадзор снял претензии к Microsoft из-за локализации персональных данных

Роскомнадзор снял претензии к российскому подразделению Microsoft «Майкрософт Рус» по вопросу локализации персональных данных российских граждан. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Руководитель ведомства Александр Жаров провел встречу с вице-президентом Microsoft Стивеном Крауном. Они обсудили результаты проверки Роскомнадзора на предмет соблюдения российского законодательства о персональных данных ООО «Майкрософт Рус». «Предоставленный отчет является исчерпывающим с точки зрения исполнения предписаний надзорного органа», - пояснил Жаров. По его словам, дополнительных проверок не требуется.

Весной 2016 г. «Майкрософт Рус» планово проверили. По результатам проверки были выданы предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 26 октября 2016 г.

Компания в установленные сроки представила отчет о проделанной работе. «Вопрос о локализации «Майкрософт Рус» персональных данных россиян на российских серверах закрыт», - сказал Жаров.

Закон о локализации персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 г. Согласно ему, персональные данные россиян должны быть локализованы на территории России.