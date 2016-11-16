Джек Ма: В ближайшие 100 лет развитие стран будут определять интернет-технологии

Разрабатываемые и внедряемые интернет-технологии определят будущее стран и отраслей их экономик на ближайшие 100 лет, считает основатель онлайн-ритейлера Alibaba Джек Ма. Как передает ТАСС, он заявил это на открывшейся в Учжэне третьей Всемирной конференции по управлению интернетом (World Internet Conference). Он напомнил, что в истории цикл каждой технологической революции составлял около 50 лет. «В ближайшие 30-40 будут внедряться новые интернет-технологии, что станет оказывать влияние на нашу жизнь и определит будущее каждой страны и отрасли на ближайшие 100 лет, - считает Джек Ма. - Революция в области интернета превращает данные в главный ресурс. В будущем это станет основным материалом в сфере производства».

По его мнению, ближайшие 30 лет станут самым важным периодом, когда новые технологии будут интегрироваться в традиционные отрасли экономики. «Вне зависимости от того чем вы занимаетесь или где живете, вы ощутите изменения. Это будет хорошее время не только для интернет-компаний, но и талантов, которые смогут использовать эти технологии», - считает предприниматель. «Нам необходимо способствовать распространению интернет-технологий, чтобы технологическую революцию превратить в благосостояние человечества», - подчеркнул он.