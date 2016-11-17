Роскомнадзор направил LinkedIn на блокировку операторам связи

Роскомнадзор приступил к блокировке социальной сети LinkedIn. «На основании вступившего в законную силу решения суда социальная сеть LinkedIn внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направлена для блокировки операторам связи», – говорится в сообщении службы.

Напомним, 4 августа Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к LinkedIn в защиту прав пользователей. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил, что LinkedIn собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Суд обязал Роскомнадзор внести сайт linkedin.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.