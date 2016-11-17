Оператор Yota сменил гендиректора

Генеральным директором ООО «Скартел» (оператор Yota) назначен Владимир Добрынин, ранее занимавший пост операционного директора компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора Yota Ольгу Алексееву. Ранее эту должность занимал топ-менеджер «Мегафона» Константин Лиходедов.

Добрынин занял позицию операционного директора Yota в июле 2015 г., когда оператор перенял у материнской компании двухуровневую систему управления. Теперь он будет отвечать как за операционное управление, так и за стратегию.