МТС прекращает расширение розничной сети

Президент ПАО «Мобильные телесистемы» Андрей Дубовсков заявил, что компания прекращает рост собственной розничной сети.

«Мы своей цели достигли. Надеемся, что мобильный ритейл в России будет сокращаться как усилиями нашими, так и усилиями наших конкурентов. Мы готовы оптимизировать розницу в ответ на конкретные шаги конкурентов», – сказал Дубовсков.

По данным на конец сентября розничная сеть МТС насчитывала 5998 салонов, из них 1786 работали по франшизе. За год оператор открыл 1300 новых точек продаж.

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