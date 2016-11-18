Росавтодор предрек скорое исчезновение дальнобойщиков

Через пять лет дальнобойщиков могут вытеснить с рынка беспилотные автомобили, полагает руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 17 ноября Старовойт провел встречу с президентом ассоциации «Грузавтотранс» Владимиром Матягиным. Они обсудили вопросы развития рынка автомобильных грузоперевозок, и Старовойт призвал перевозчиков «готовиться к переквалификации водителей-дальнобойщиков, которые уже через пять лет могут быть вытеснены с рынка беспилотными автомобилями».

По оценке Росавтодора, к 2020 г. беспилотников во всем мире будет насчитываться уже свыше 10 млн. К этому времени основные федеральные дороги в России также должны быть подготовлены для проезда такого транспорта. Первый участок для тестирования беспилотных автомобильных перевозок на федеральных трассах будет создан на автомобильной дороге Казань - Набережные Челны и в дальнейшем распространится на все транспортные коридоры.