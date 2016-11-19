Facebook выкупит собственные акции на сумму $6 млрд

Совет директоров социальной сети Facebook одобрил выкуп собственных акций на сумму $6 млрд, следует из отчетности компании. Программа обратного выкупа начнет действовать в первом квартале 2017 г. Дата окончания не обозначена.

«Данная программа осуществляется в рамках стратегии по распределению капитала в целях развития бизнеса в долгосрочной перспективе», – отметили в компании.

Социальная сеть Facebook была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,7 млрд пользователей во всем мире.