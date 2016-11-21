Румынская прокуратура обвинила экс-сотрудников Microsoft и Fujitsu в коррупции – СМИ

Прокуратура Румынии обвинила двух экс-менеджеров Microsoft и бывшего сотрудника Fujitsu Siemens в злоупотреблении должностными полномочиями. В результате их действий Румыния понесла убытки в размере $67 млн, передает AP.

По информации агентства, бывших сотрудников компании обвиняют в превышении полномочий при заключении контрактов с правительством в 2004-2008 гг. на покупку лицензий Microsoft. Прокуратура считает, что правительство выплатило значительно больше, чем было заявлено в контрактах.

Экс-сотрудники компаний помещены под судебный контроль, они не могут покинуть территорию Румынии.