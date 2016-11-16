Рассмотрение дела против Microsoft может занять около полугода – ФАС

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев заявил о том, что на рассмотрение административного дела, возбужденного против Microsoft, по признакам злоупотребления доминирующим положением, может уйти около шести месяцев, передает ТАСС.

«Сейчас мы собираем информацию, отправлены запросы, потом будет первое заседание. Все зависит от того, сколько материалов представит заявитель - "Лаборатория Касперского". У нас среднее рассмотрение - месяцев шесть на то, чтобы выйти на обвинительное заключение, ну или оправдательное», - пояснил он.

10 ноября ФАС России возбудила дело в отношении Microsoft. На корпорацию пожаловался производитель антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского». Российская компания считает, что из-за сокращения Microsoft времени адаптации производителей антивирусных программ с двух месяцев до шести дней производители ПО оказались в дискриминирующем положении.