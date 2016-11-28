"Мегафон" и Tele2 в Москве лидируют по скорости передачи данных в LTE и 3G

Лидером по средней скорости передачи данных в сети LTE в Москве в 2016 г. стал « Мегафон», а Tele2 по-прежнему осталась лидером по скорости в сетях третьего поколения, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Отмечается, что средние скорости в столице в сетях 3G и LTE выросли на 35-40% по сравнению с 2015 г., при этом в предыдущем году показатель снизился в пределах 15%. По итогам исследования в 2016 г. Москва занимает первое место по средним и максимальным скоростям среди всех регионов России, говорится в исследовании.

По скоростям передачи данных к абоненту в сети четвертого поколения, как средней (18 Мбит/с), так и максимальной (93,1 Мбит/с), лидирует «Мегафон». Остальные операторы - МТС, «Вымпелком и Tele2 - показали почти одинаковую среднюю скорость передачи данных - на уровне 14,3-14,4 Мбит/с. По максимальной скорости эта тройка распределилась следующим образом: МТС - 90,4 Мбит/с, Tele2 показала 70,8 Мбит/с, "Вымпелком" - 70,4 Мбит/с.

Лидером по скоростям передачи данных к абоненту в 3G, средней (12,1 Мбит/с) и максимальной (31,6 Мбит/с), стала компания Tele2. Средняя скорость МТС составила 9 Мбит/с (максимальная - 29 Мбит/с), "Мегафона" - 8 Мбит/с (максимальная - 26,8 Мбит/с). "Вымпелком" по средней скорости занял четвертое место с 5,1 Мбит/с, но по максимальной - третье с 27,4 Мбит/с.

Согласно измерению услуги голосовой связи, наилучшее качество по установлению соединений обеспечивают компании Tele2 и "Вымпелком". Эти операторы в ходе исследования продемонстрировали минимум блокировок и отсутствие обрывов голосовых вызовов. По времени соединения и коэффициенту качества речи первые места занимают Tele2 и "Мегафон".