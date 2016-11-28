Apple может выпустить iPhone с изогнутым дисплеем уже в 2017 году – СМИ

В 2017 г. в продажу может поступить iPhone с изогнутым дисплеем на органических светодиодах, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, Apple увеличит производство тонких дисплеев (OLED) и разработает прототипы дисплеев с более высоким разрешением по сравнению с устройствами Samsung.

Стоимость модели с изогнутым дисплеем будет выше, чем у модели с обычным дисплеем, так как технология OLED дорогостоящая.

По словам источников, Apple может принять решение не выпускать такую модель в 2017г., это всего лишь один из 10 прототипов новых iPhone.

Samsung, Xiaomi и Google уже наладили производство смартфонов с OLED-дисплеями. Жидкокристаллические (LCD) дисплеи проигрывают OLED-дисплеям по ряду технических параметров: толщина, яркость и дизайн. При этом производство OLED-дисплеев на $50 дороже по сравнению с технологией LCD.