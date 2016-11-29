L1 Фридмана и партнеров не воспользовалась правом увеличения доли в Turkcell

Компания LetterOne (L1, управляет активами «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров) не воспользовалась правом на покупку доли Turkcell, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Срок возможного выкупа истек 28 ноября, рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе холдинг Cukurova Мехмета Карамехмета пропустил срок решения о дальнейшем участии в капитале Turkcell, сообщал Bloomberg. По решению Лондонского международного арбитражного суда Cukurova до 18 ноября должна была либо согласиться на выкуп 13,2% акций Turkcell, принадлежащих L1, за $2,7 млрд, либо продать свою долю (13,8%) L1 за $2,8 млрд.

Во вторник Cukurova и L1 отказались от комментариев, пишет Bloomberg.

Alfa Telecom Turkey (входит в «Альфа-групп») владеет 49% Cukurova Telecom Holdings (CTH), которой принадлежит 52,91% Turkcell Holding A.S., а та владеет 51% акций Turkcell. Эффективная доля «Альфы» в турецком операторе в настоящее время составляет 13,2%.

L1 несколько раз обращалась к Cukurova с офертой о выкупе доли.