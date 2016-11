ФАС направила иск против Google о принуждении к исполнению предписания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России во вторник направила в Арбитражный суд иск к компании Google о понуждении к исполнению своего предписания, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.

Иск пока не зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда.

Ранее в понедельник истек срок, в который Google должна была предоставить в ФАС информацию об исполнении предписания. Компания должна была исключить из соглашений с производителями Android-устройств ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков, кроме самой Google. В результате разработчики приложений должны получить возможность предустанавливать свое ПО на мобильные Android-устройства.

По решению ФАС, пользователи должны быть информированы в форме уведомления на экране мобильного устройства о деактивации предустановленных приложений Google, изменении поисковой машины в браузере Google Chrome, возможности установки иного виджета поиска и установки иных приложений, аналогичных входящим в пакет Google Mobile Services.

Google во второй раз пропустила срок исполнения предписания, за это компании Google Inc. и Google Ireland получили по 500 000 руб. штрафа. За повторное неисполнение предписания Google будет вынесен новый административный штраф. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что его величина будет небольшой - около 1 млн руб. Однако из-за многократности нарушения у ФАС появилось основание подать иск о принудительном исполнении предписания. Если компания проиграет это дело, менеджеры Google Inc. и Google Ireland Ltd. могут понести уголовную ответственность.