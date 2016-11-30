Украина обнародовала черный список российских фильмов и сериалов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания опубликовал полный список запрещенных фильмов и сериалов российского производства, передает «Интерфакс».

«В течение 2014-2016 гг. Госкино отказало в государственной регистрации и отменило прокатные удостоверения на трансляцию более 500 фильмам и сериалам», - уточнили в Нацсовете.

Всего в список запрещенных включены 544 российских фильма и сериала. Среди них: «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Белая гвардия», «Воронины», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «Каменская», «Ликвидация», «Матч», «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Не в парнях счастье», «Пока станица спит», «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Сказ про Федота Стрельца», «Распутин», «Тест на беременность», «Убить Сталина» и проч.

Этот перечень будет дополняться, отметили в ведомстве.