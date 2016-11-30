Мосгорсуд оставил в силе решение суда по иску Сечина к «Новой газете»

Мосгорсуд в среду, 30 ноября, оставил в силе решение Басманного районного суда по иску предправления «Роснефти» Игоря Сечина против «Новой газеты», сообщает RNS.

«Решение Басманного районного суда города Москвы от 10 октября 2016 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчиков - без удовлетворения», - указала судья.

Ранее 10 октября Басманный суд удовлетворил иск Сечина к «Новой газете». Суд обязал издание опубликовать на сайте и в печатном номере опровержение в форме сообщения о том, что судом признаны не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что Сечин связан с дорогостоящей яхтой, его расходы и расходы его семьи превышают официальные доходы, а также что он их скрывает.

Поводом для иска Игоря Сечина стала статья о яхте St. Princess Olga, которая вышла в «Новой газете» в начале августа 2016 г. Издание сообщало, что судно размером «с футбольное поле (85,6 м)» с бассейном, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, а также со спа и лифтом St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd. Сопоставив с помощью специальных сайтов о морских судах маршрут яхты и фотографии в аккаунте Instagram жены Игоря Сечина Ольги Сечиной, издание предположило, что St. Princess Olga либо собственность семьи Сечиных, либо они часто арендуют это судно. По оценкам экспертов, опрошенных «Новой», такая яхта стоит «не менее $100 млн».