Путин подписал закон об увеличении доли рекламы в печатных СМИ до 45%

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении доли рекламы в печатных изданиях с 40% до 45%. Документ опубликован в понедельник, 5 декабря, на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке к закону, увеличивается объем рекламы, допускаемой к распространению в периодических печатных СМИ, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, до 45% объема одного номера издания (вместо установленных в настоящее время 40%).

Закон был принят Госдумой 16 ноября и одобрен Советом Федерации 29 ноября. Как считают его разработчики, рост объема рекламы в печатных СМИ поддержит предпринимателей в данной сфере, при этом не нанесет ущерба интересам общества, особенно его наименее защищенным слоям.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что сейчас СМИ находятся в непростых условиях, и предложил дать им «возможность больше получать денег, больше зарабатывать», назвав это антикризисной мерой.