Сайты ВТБ подверглись DDоS-атаке

Сайты банковской группы ВТБ подверглись DDоS-атаке. На данный момент банк работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе ВТБ.

«IT-инфраструктура работает в штатном режиме, клиенты банков не испытывают никаких затруднений», - уточнили в пресс-службе.

Ранее ФСБ России предупреждала, что иностранные спецслужбы готовят с 5 декабря масштабные кибератаки, направленные на дестабилизацию финансовой системы страны. Серверные мощности и командные центры для проведения хакерских атак находятся на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.