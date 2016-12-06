Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube договорились о борьбе с экстремистским контентом

Компании Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube создадут единую базу данных «уникальных цифровых «отпечатков пальцев» (hashes), которая позволит выявлять и блокировать фото- и видеоматериалы экстремистского содержания, говорится в совместном заявлении компаний. «На наших потребительских сервисах нет места контенту, который пропагандирует терроризм. Когда мы предупреждены, мы применяем оперативные меры против подобного контента в соответствии с политикой каждой компании», - указывают авторы.

Компании будут обмениваться информации, которую они удаляют со своих серверов. Начать предполагается с наиболее радикального контента. Что именно вносить в общую базу, каждая компания будет решать самостоятельно. Ее содержание позволит компаниям быстрее идентифицировать радикальный контент, но он не будет удаляться автоматически. Каждая компания сама должна принять соответствующие решения.

Инициатива компаний направлена на выполнение требований ЕС и США по пресечению распространения экстремистского контента. Она предваряет интернет-форум ЕС, намеченный на конец этой недели, отмечает The Wall Street Journal. Ранее компании обязались удалять сомнительный контент в течение 24 часов с момента получения жалобы.