Еврокомиссия одобрила покупку Microsoft соцсети LinkedIn

Европейская комиссия одобрила планируемое приобретение компанией Microsoft профессиональной соцсети LinkedIn с рядом условий, сообщается в пресс-релизе ЕК.

Для того чтобы не были нарушены условия конкуренции, Microsoft предложила взять на себя определенные обязательства.

В том числе компания должна предоставлять возможность производителям и дистрибуторам персональных компьютеров не устанавливать LinkedIn в рамках операционной системы Windows, а пользователи могли стереть LinkedIn, если она все же будет установлена.

Кроме того, Microsoft должна поддерживать для конкурирующих соцсетей нынешний уровень совместимости с пакетом программного обеспечения Office.

В июне этого года Microsoft договорилась о покупке LinkedIn за $26,2 млрд денежными средствами, или по цене $196 за 1 акцию.