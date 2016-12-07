ЦУП назвал причину крушения «Прогресса»

Грузовой корабль «Прогресс МС-04» не вышел на орбиту и разбился из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», сообщили ТАСС в Центре управления полетами. Двигатель отключился на 383-й секунде полета.

Авария «Прогресса» произошла 1 декабря вечером, корабль упал в Туве. Среди возможных причин крушения назывались технические проблемы на борту грузовика и неполадки в двигателе ракеты-носителя.

Неудачный пуск ракеты-носителя «Союз-У» с «Прогрессом» был застрахован компанией «ВТБ страхование» на 2,135 млрд руб., сообщал «Роскосмос».