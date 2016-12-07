Руководство LinkedIn 8 декабря встретится с Роскомнадзором в Москве

Руководство профессиональной соцсети LinkedIn в четверг, 8 декабря, проведет встречу с Роскомнадзором в Москве. Об этом сообщил RNS представитель ведомства.

«Встреча состоится в четверг, в 14.00», - заявил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

17 ноября Роскомнадзор сообщил, что внес LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направил уведомление операторам связи для ее блокировки. Ведомство ссылается на решение Таганского суда, которое вступило в силу.