SpaceX отложила пилотируемый полет на МКС на весну 2018 года

Принадлежащая Илону Маску компания Space Exploration Technologies (SpaceX) перенесла запуск пилотируемых капсул Dragon к Международной космической станции (МКС) с весны 2017 г. на второй квартал 2018 г. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В сентябре на стартовой площадке космический корабль Falcon 9 взорвался. Компания продолжает расследовать причины произошедшего, с чем и связано изменение даты запуска.

Предположительно причиной возгорания и взрыва ракеты стал сбой в процессе заправки топлива при наземном тестировании. В расследовании компании помогают специалисты нескольких правительственных организаций. Компании необходимо убедить правительство, что при новом запуске инцидент не повторится.

Исследователи считают, что в результате сложного взаимодействия между переохлажденным горючим и углеродным композитным материалом, закрывающим снаружи контейнеры с гелием, в одном из контейнеров образовалась брешь. Инженеры пытаются в точности воссоздать сочетание давления, температуры, уровня заправки и других параметров, при которых произошла катастрофа. Анализируются также все детали дизайна и контроля качества, но основная версия связывает произошедшее с эксплуатационными характеристиками.