«Газпром-медиа» создал свою киностудию

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о создании киностудии «Кино и телевидение» (КИТ), которая будет выпускать сериалы, полнометражные и документальные фильмы, сообщает ТАСС. Гендиректор компании Дмитрий Чернышенко назвал стратегической темой вопрос производства российского кино. «Мы принимаем серьезные инвестиционные решения по созданию большого количества российского контента. Мы абсолютно уверены, что будущее именно за нашим национальным российским контентом, несмотря на то что в разное историческое время в нашей стране смотрели разные сериалы, разные фильмы», - сказал он. По его словам, в «Газпром-медиа» видят тренд по росту востребованности отечественного контента, который иногда замещает «даже более качественный западный контент».

В производстве студии КИТ находятся 18 сериалов для показа в прайм-тайм по заказу «Первого канала», НТВ, ТНТ и других. В их числе «Охота на дьявола» с участием Сергея Безрукова, «Мертв на 99%» с Алексеем Чадовым, «Мятеж» с Сергеем Шнуровым. Совместно с «Централ партнершип» КИТ выпустил два полнометражных фильма - эпический блокбастер «Легенда о Коловрате» и фильм, рассказывающий о наших днях и событиях времен блокады Ленинграда, под рабочим названием «Невский пятачок», передает ТАСС.

«Газпром-медиа» сосредотачивает производство на наиболее востребованных медийных ресурсах, сказал Чернышенко и уточнил, что открыты собственные студии на больших телеканалах холдинга: «и на НТВ, и на ТНТ, и на "Пятнице", и на "2x2"». «И такой подход позволил нам уверенно наращивать экономические параметры нашего холдинга», - добавил Чернышенко.

В 2017 г. на базе киностудии КИТ планируется запустить производство около 300 часов прайм-таймовых высокобюджетных сериалов и трех полнометражных кинофильмов, сообщил, в свою очередь, гендиректор группы компаний ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян. По его словам, за счет этого будут созданы дополнительно около 3000 рабочих мест. «Основной задачей мы видим создание новых героев, это востребовано, но дефицит в этом по-прежнему наблюдается», - подчеркнул Минасбекян. «Меньше чем за год нам удалось запустить в производство порядка 150 часов премиальной сериальной продукции и два масштабных полнометражных фильма. И это только начало», - сказал он и добавил, что у киностудии грандиозные планы.