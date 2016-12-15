Сайт Третьяковки не выдержал ажиотажа вокруг билетов на выставку Пинакотеки Ватикана

На сайте Государственной Третьяковской галереи произошел технический сбой 15 декабря, в день старта онлайн-продаж билетов на выставку шедевров Пинакотеки Ватикана, сообщает агентство «Москва». В пресс-службе музея подтвердили, что сейчас купить билеты онлайн невозможно. На 15.45 мск сайт лежал. Представитель галереи сказал, что продажи утром уже начались, но сколько билетов было продано до сбоя, не уточнил.

«На сайте произошел техсбой из-за того, что одновременно на страницу продажи билетов заходит огромное количество пользователей», - сказал собеседник агентства. Технические службы пытаются решить проблему как можно быстрее. Назвать сроки восстановления этой функции он не смог. «Как только, так сразу сайт будет реанимирован, - сказал он. - То количество билетов, которое должно быть продано через сайт, оно в любом случае будет продано через сайт».

Третьяковская галерея приносит свои извинения за такую ситуацию.

Онлайн-продажа билетов на выставку шедевров Пинакотеки Ватикана началась 15 декабря в полдень.

На выставке «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Инженерном корпусе галереи представлено 42 полотна, среди них - шедевры XII-XVIII веков, в том числе работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена. Раньше эти картины ни разу не покидали пределы Ватикана. Выставка будет работать в Москве до 19 февраля 2017 г., напоминает «Москва».

На декабрь все билеты уже проданы. Директор галереи Зельфира Трегулова говорила, что на январь и февраль будут продаваться именные билеты. Естественно, можно будет встать в живую очередь, пускать на выставку будут по сеансам. «Но мы не собираемся бить рекорды, поставленные выставкой Айвазовского», – подчеркнула Трегулова.

С 15 декабря Третьяковская галерея ввела новую систему: войти в музей можно только по заранее приобретенным билетам, в которых указываются имя и фамилия посетителя, объясняет радио «Говорит Москва». «Живую» очередь в кассы отменили ради борьбы с перекупщиками. В одни руки в кассе выдают не более четырёх билетов. Паспортные данные для их оформления не нужны, однако при входе на выставку посетителям придётся предъявить удостоверение личности. Корреспондент радиостанции рассказал, что кассы открылись с 10 утра и вскоре по всему Лаврушинскому переулку растянулась очередь.