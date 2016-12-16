РПЦ консолидировала 100% телеканала «Спас» – «Коммерсантъ»

Финансово-хозяйственное управление РПЦ увеличило с 51% до 100% долю в ООО «Спас ТВ», управляющем телеканалом «Спас», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ в Kartoteka.ru. ООО «Спас медиа», которому принадлежало 49% канала, вышло из учредителей 11 ноября. Единственным владельцем «Спас медиа» указан Максим Иванов из Владивостока, который числится учредителем еще около 20 компаний в Приморье и Кемерово, добавляет газета. Прокомментировать ситуацию Иванов отказался.

Миноритарии передали свой пакет акций, и теперь РПЦ полностью владеет «Спасом», подтвердил священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По его словам, канал будет реформирован. «Мы находимся в процессе решения вопросов, связанных с будущим канала, в том числе у нас конструктивный диалог с РТРС», - сказал он.

Гендиректор «Спаса» Борис Костенко уточнил, что из учредителей вышли люди, основавшие телеканал в 2005 г. и финансировавшие его до 2010 г., когда контролирующий пакет перешел к РПЦ. По его словам, «они практически не принимали участия в жизни компании последние годы и собирались сделать это давно». Свою долю они уступили за «смешные деньги», добавил Костенко. «Это благородный жест наших партнеров, которые долго способствовали развитию проекта, который никакого коммерческого значения для них не имел», - объяснил он.

Миноритариям фактически компенсировали вложения в оборудование телеканала, сказал один из источников «Коммерсанта».

«Спас медиа» представляла интересы основателей канала, включая экс-депутата Приморского заксобрания Геннадия Лысака, добавляет газета. Ранее он был объявлен в розыск Басманным судом по делу о контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи на Черкизовский рынок в Москве. Затем он отказался от депутатского мандата и перебрался за границу, добавляет издание. Источник газеты сказал, что розыск Лысака отменен.