Роскомнадзор объяснил, зачем нужна привязка мессенджера к номеру абонента

Законопроект о регулировании деятельности мессенджеров не предполагает никакого проникновения в личную переписку граждан, заверил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Как сообщает «Интерфакс», он сказал это в программе «Поздняков», которая выйдет в эфир на НТВ в понедельник вечером. По словам чиновника, «привязка мессенджера к конкретному номеру абонента позволит спецслужбам идентифицировать человека, который в случае чрезвычайной ситуации или террористической атаки им пользовался».

Пока мессенджеры не заключают ни с кем договоров, не платят никаких налогов и «живут замечательно», отметил Жаров. «Поэтому Роскомнадзором был подготовлен законопроект, который регулирует действия мессенджеров, – добавил он. – Мессенджеры точно так же, как оператор связи, не могут рассылать массовую информацию. Они должны заключить договоры с теми операторами связи, на сетях которых они функционируют».

После этого операторы выстроят с мессенджерами товарно-денежные отношения, и, таким образом, они опосредованно тоже внесут лепту в российскую экономику.