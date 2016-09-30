Эксперты заблокировали поправки операторов связи о регулировании работы мессенджеров

Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве дала отрицательное заключение на поправки к законам «Об информации» и «О связи», пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее заключение. Поправки были подготовлены Медиакоммуникационным союзом (МКС, объединяющим крупных операторов связи и медиахолдинги) и касались регулирования работы интернет-мессенджеров вроде WhatsApp, Viber, Telegram.

Поправки вводили понятие «организатора обмена мгновенными сообщениями», в частности, для мессенджеров. Основным условием их работы в России разработчикам виделась идентификация пользователей. Для этого организаторы должны заключить договоры с операторами связи. Также мессенджеры по требованию властей должны ограничивать массовую электронную рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением законодательства.

Куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова отметила, что «законопроект, затрагивающий весь рынок, должен широко обсуждаться, а не так, как сейчас, втихую». Поправки МКС вызвали у экспертов «крайнюю озабоченность», отмечается в заключении, поскольку под действие законопроекта попадет большая часть российской интернет-отрасли. Из-за неясности формулировок доступ к интернет-ресурсам может быть органичен. Так, они позволяют применить нормы проекта к любому размещению пользователем контента в сети. Правительственные эксперты считают, что проект МКС противоречит ст. 23 и ст. 55 Конституции РФ, следует из заключения правительственных экспертов.

«Крайнюю озабоченность» экспертов вызвало и предложение блокировать организаторов обмена мгновенными сообщениями, если они не ограничивают рассылки нежелательных сообщений. «Принятие законопроекта в текущем его виде может повлечь уход с российского рынка большого количество игроков и общую деградацию интернет-отрасли»,— отмечают представители рабочая группа.

Представитель МКС пояснил, что совет «давно получил» эти замечания и работает над ними. В Viber, Mail.ru Group, МТС, «МегаФоне» от комментариев отказались.