Роскомнадзор развенчал конспирологическую теорию о блокировке LinkedIn

Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn была заблокирована в России не ради отработки соответствующих методов, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Как передает «Интерфакс», он сказал это в программе «Поздняков», которая выйдет в эфир НТВ в понедельник вечером. Роскомнадзор в середине ноября обязал операторов связи заблокировать доступ к Linkedin на территории России. Это было сделано по итогам разбирательства между ведомством и соцсетью в Таганском суде Москвы. В результате Linkedin была признана нарушителем закона о персональных данных – соцсеть собирала информацию о российских пользователях без их согласия, а также не перенесла их данные на территорию страны (закон требует локализации персональных данных с 1 сентября 2015 г.).

«Существует конспирологическая теория, что LinkedIn – первая ласточка, на которой Роскомнадзор апробирует свои методы, а потом возьмется уже за серьезные социальные сети, – сказал Жаров. – На самом деле причина была другая. Мы обратили внимание на то, что именно из социальной сети Linkedin было наибольшее количество утечек личных данных». Чиновник напомнил, что достаточно громкая история случилась в 2012 г., когда более 170 000 аккаунтов оказались в открытом доступе с контактами пользователей и адресами их электронной почты.

По словам Жарова, «представители компании также должны определиться с тем, как они будут соблюдать условия российского закона "О локализации данных". Вероятнее всего, это произойдет, когда завершится процедура ее продажи компании Microsoft, добавил он.

Любые информационные следы, оставляемые гражданами в интернете, могут быть суммированы, проанализированы и использованы для идентификации личности человека и для прогнозирования его поведения, напомнил руководитель Роскомнадзора. «Данная информация, во-первых, совершенно точно должна защищаться, не попадать к злоумышленникам, потому что, когда злоумышленник будет знать, где вы перемещаетесь с деньгами, он, наверное, может предпринять какие-то действия. Во-вторых, она, безусловно, имеет значение для корпоративной информационной безопасности. Потому что если анализировать, как ведут себя сотрудники одного предприятия, допустим, работающего в особо технологичной сфере, то можно предположить, где они перемещаются со своими смартфонами, продолжают работать, и эту информацию можно похитить», – сказал он и добавил, что это имеет отношение и к уровню национальной безопасности.