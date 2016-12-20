ФАС возбудила дела против ритейлеров за непредоставление информации о продажах iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административные дела в отношении четырех компаний-дистрибуторов за непредоставление информации о реализации iPhone, говорится в сообщении ведомства.

Дела возбуждены в отношении ООО «Кронар», ООО «Хаскел», ООО «Гримбор» и ООО «Максимум», «Кронар» и «Гримбор» неоднократно не ответили на запросы ведомства.

Составление протоколов по делу назначено на 19 января. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.

ФАС ведет в отношении Apple дело за координацию ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus, появившихся в России в 2015 г. Большинство ритейлеров установили и удерживали на них одинаковые цены, сообщало ранее ведомство.