Суд перенес рассмотрение дела о штрафе Google в закрытый режим

Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение дела об оспаривании Google Inc. штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 500 000 руб. в закрытый режим, передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Google. Корпорация традиционно ходатайствует о проведении дел против ФАС в закрытом режиме.

Ранее за неисполненное предписание ФАС в ноябре дополнительно оштрафовала Google Inc. и Google Ireland по 500 000 руб., в сумме - на 1 млн руб.