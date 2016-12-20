ФАС отложила заседание по делу Microsoft по ходатайству компании

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отложила рассмотрение дела против Microsoft.

Заседание отложено по ходатайству самой Microsoft в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФАС. Точная дата следующего заседания пока неизвестна, ожидается, что оно состоится в конце января.

Иск на Microsoft был подан производителем антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского». Он считает, что операционная система Windows 10 дискриминирует сторонних производителей антивирусов. ФАС планирует выяснить, не злоупотребляла ли корпорация доминирующим положением на рынке.

«Лаборатория Касперского» обратилась не только в ФАС, она планирует подать заявление в Европейскую комиссию, говорил ранее «Ведомостям» представитель IT-компании. По его словам, этому предшествовали несколько месяцев безуспешных переговоров. Он объяснил газете, что перед выпуском версий Windows 10 Microsot дает разработчикам антивирусного программного обеспечения лишь шесть дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений с новой версией операционной системы. Для Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял два месяца и шесть календарных дней.

Microsoft в свою очередь заявляла, что работает в соответствии с антимонопольным законодательством. Компания также указывала на долгие партнерские отношения с «Лабораторией Касперского».