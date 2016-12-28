Facebook разрабатывает технологию отслеживания авторских прав

Ведущие студии звукозаписи потребовали от Facebook активизировать работу по защите авторских прав, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. Они требуют, чтобы соцсеть удаляла видео- и аудиозаписи пользователей, которые содержат защищенные авторским правом материалы.

По информации двух источников FT, Facebook разрабатывает собственную технологию по отслеживанию контента, нарушающего авторские права. Она будет аналогична системе «Content ID» у YouTube. Добавляемые на YouTube ролики сопоставляются с базой данных Content ID, в которой находятся файлы, присланные правообладателями. В случае совпадения Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя и выполняет затребованное им действие - от монетизации за счет рекламы до отключения звука и полной блокировки просмотра.

Как только технология Facebook заработает, компания сможет начать переговоры со звукозаписывающими лейблами по разработке лицензионного соглашения, по которому правообладатели начнут получать деньги за показ их роликов на сайте. Переговоры находятся только на начальной стадии, заключение соглашения маловероятно до весны, говорят источники FT.

Руководство Facebook долгое время сторонилось вопросов о лицензировании музыки и других материалов, защищенных авторским правом, «поскольку они осознавали, насколько ужасными будут последствия для их маржи», говорит аналитик Midia Research Марк Маллиген. Однако в сентябре Facebook разместила объявление о вакансии директора по вопросам лицензирования музыки, и эксперт считает, что этот шаг свидетельствует о смене занимаемой компанией позиции.

Основной объем музыкальных видео на Facebook - кавер-версии различных хитов от любителей и профессиональных музыкантов. Соцсеть уже делит доходы от рекламы, включенной в такие ролики, с правообладателями, в этом году выплаты превысили $1 млрд. Однако звукозаписывающие студии хотят добиться с Facebook такого же сотрудничества, как с YouTube, полагая, что это существенно увеличит приток средств.