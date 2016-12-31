Disney Enterprises и Pixar отсудили в Китае $194 000 за недобросовестную конкуренцию

В Китае суд удовлетворил иски корпорации Disney Enterprises и киностудии Pixar к двум китайским компаниям. Суд обязал китайские компании выплатить компенсацию в размере 1,35 млн юаней (около $194 000) за нарушение прав интеллектуальной собственности и недобросовестную конкуренцию, передает Синьхуа.

Решение о выплате компенсации вынес Народный суд района Пудун в Шанхае.

Китайские G-Point и Bluemtv признаны виновными в незаконном использовании изображений, названий и постеров в мультфильме The Autobots похожи на те, что присутствуют в мультфильмах Cars и Cars 2 производства Disney Enterprises и Pixar. Китайские компании также обязали покрыть судебные расходы по 350 000 юаней ($50 000).