WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков. По данным издания, приложение будет недоступно на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах на Android 2.1 и Android 2.2. Работа приложения на этих устройствах может быть приостановлена в любой день.

«Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении», – заявили разработчики. На платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 приложение будет доступно до 30 июня 2017 г.