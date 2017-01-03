Apple обвинили в причастности к смерти пятилетней девочки в ДТП

Супруги из Техаса подали иск к корпорации Apple, обвинив ее в причастности к ДТП, в котором погибла их пятилетняя дочь, сообщает ABC.

В иске, поданном 23 декабря в Высший суд Калифорнии, говорится, что Джеймс и Бетани Модисетт считают компанию виновной в том, что она не смогла создать безопасную альтернативу FaceTime, которая не позволила бы водителям автомобилей использовать это приложение при передвижении на высокой скорости. Кроме того, супруги считают, что Apple не предупредила пользователей об опасностях использования FaceTime в определенных ситуациях.

ДТП произошло в канун Рождества в 2014 г. неподалеку от города Даллас, отмечает телеканал. В автомобиле семьи Модисетт помимо супругов находились две их дочери, сидевшие на заднем сидении. Модисетт ехали по трассе и затормозили, заметив проведение полицейской операции. Позади них ехал автомобиль Гарретта Вильхельма, который во время вождения отвлекся на разговор по FaceTime, следует из иска, в результате чего его Toyota 4Runner на скорости 65 миль в час врезалась в машину Модисетт. Все члены семьи Модисетт в результате ДТП получили травмы, одну из дочерей спасти не удалось.

Вильхельм на месте происшествия рассказал полиции, что пользовался FaceTime во время столкновения, а полиция обнаружила его iPhone c работающим приложением.

В иске Модисетт утверждается, что iPhone Вильхельма содержал необходимое оборудование, чтобы компания Apple могла автоматически заблокировать возможность использования FaceTime или отключить приложение при передвижении на высокой скорости, однако не сделала этого.

Вильхельм был осужден по обвинению в непредумышленном убийстве. Он был освобожден из тюрьмы под залог с августа.

Получить комментарий Apple ABC News пока не удалось.