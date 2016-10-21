Названы самые безопасные мессенджеры в мире

Международная правозащитная организация Amnesty International признала наиболее защищенными мессенджеры Facebook и WhatsApp, сообщает РБК. Всего в рейтинге 11 компаний с 16 наиболее популярными мессенджерами.

Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook), которые получили 73 балла из 100 возможных. В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз. У шести мессенджеров из списка по умолчанию включено end-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя). Это WhatsApp, iMessage и FaceTime от Apple, Duo от Google, мессенджеры Line и Viber. Ключи для расшифровки такой переписки хранятся исключительно у собеседников.

Второе и третье место поделили iMessage, FaceTime и Telegram, разработанный сооснователем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым. Однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию.

Последнее место в рейтинге заняли китайские QQ и WeChat. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Blackberry Messenger (end-to-end шифрование только за отдельную плату), Hangouts от Google, Skype от Microsoft и Snapchat, которые не имеют шифрования.