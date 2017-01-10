11 января Норвегия начнет постепенно отключать радиовещание в FM-диапазоне

11 января Норвегия станет первой в мире страной, которая откажется от радиовещания в FM-диапазоне и перейдет на цифровое радио (DAB и DAB+), сообщает AFP. Сторонники цифрового вещания говорят, что DAB дает лучшее качество передачи звука и позволяет создать больше каналов вещания, и все это в восемь раз дешевле, чем FM (frequency modulation). В правительстве Норвегии также указывают, что цифровое вещание позволит слушателям находить передачи, которые они пропустили в прямом эфире, а также эта реформа упростит экстренное оповещение населения в кризисных ситуациях. Вещание на частотах FM впервые началось в США в 1945 г.

Главная причина перехода – желание вещателей предложить всему населению страны улучшенные услуги, заявил Оле Йорген Торвмарк, руководитель Digitalradio Norge, СП государственного вещателя NRK и коммерческой радиостанции P4.

Подготовка к переходу велась уже много лет. DAB и FM в стране сосуществовали с 1995 г.

Сейчас в Норвегии работают 22 цифровые радиостанции, которые вещают на всю страну, и 20 более мелких. В диапазоне FM хватает места максимум для пяти национальных радиостанций, сообщает AFP.

Переход начнется с севера страны в среду с 11.11 утра по местному времени, и к концу 2017 г. на цифровой формат перейдет вся Норвегия.