SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9

Аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9. Об этом сообщается на странице компании в Twitter. На борту ракеты находились спутники Iridium. На данный момент они уже успешно выведены на орбиту, запуск и отсоединение ступеней произошли в штатном режиме.

Ракета стартовала в 20.53 мск с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Это первый запуск Falcon 9 после неудачной попытки в сентябре. Напомним, 3 сентября 2016 г. пуск ракеты со спутником AMOS-6 компании Spacecom завершился взрывом.

SpaceX ведет трансляцию полета ракеты на YouTube. SpaceX хочет с помощью спутников обеспечить доступ к интернету на всей поверхности Земли. Для этого компания планирует вывести на низкую околоземную орбиту 4425 спутников.