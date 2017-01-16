ФАС перенесла на 25 января рассмотрение дела против Apple

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) перенесла на 25 января заседание по делу в отношении российской «дочки» Apple ООО «Эппл Рус» по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением.

Ранее заседание было запланировано на 17 января, говорится в сообщении ФАС.

Жалобу на Apple подал гражданин, которому в 2016 г. сервисные центры отказали в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию запчастей, предложив владельцу смартфона произвести замену с доплатой.

По мнению ФАС, в действиях российской «дочки» Apple - единственного поставщика продукции Apple Inc в Россию - содержатся признаки нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося в необеспечении возможности использования смартфонов iPhone в течение срока их службы.

Если российская «дочка» Apple будет признана виновной в злоупотреблении, должностному лицу компании грозит штраф от 15 000 руб. до 20 000 руб., а самой компании - от 300 000 руб. до 1 млн руб.