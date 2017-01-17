Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам требование удалить пиратские копии «Шерлока»

Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам требование об удалении пиратских копий британского телесериала «Шерлок». Об этом ТАСС сообщил во вторник, 17 января, пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

В понедельник, 16 января, Мосгорсуд по заявлению Первого канала наложил обеспечительные меры на третий эпизод четвертого сезона телесериала «Шерлок», нелегально размещенный на сайте kinokrad.co.

«Мы получили сегодня определение суда и направили хостинг-провайдерам требование об удалении противоправного контента», - сказал Ампелонский, напомнив, что в соответствии с решением суда хостинг-провайдерам дается три дня на удаление нелегального контента.

Ампелонский пояснил, что речь может идти о десятках сайтов, которые могут быть заблокированы в ближайшее время по данному решению. Он уточнил, что решение суда было принято по заявлению правообладателя - Первого канала.

Финальная серия четвертого сезона сериала «Шерлок» в русском дубляже Первого канала была незаконно выложена в интернет 14 января, за сутки до официальной премьеры на телеканале. 15 января авторы сериала обратились с призывом к российской аудитории не смотреть серию на пиратских ресурсах и дождаться официальной премьеры, напоминает «Интерфакс».

В понедельник Первый канал сообщил, что причиной утечки в интернет серии могла стать хакерская атака. Первый канал совместно с BBC проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет.