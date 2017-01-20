В Samsung узнали причину возгорания Galaxy Note 7 – WSJ

Samsung провел расследование и выяснил причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с отчетом компании. Отчет планируется опубликовать 23 января.

Причиной перегревания стал нестандартный размер части аккумуляторов. При производстве аккумуляторов был допущен брак, уточняется в отчете.

Выяснилось, что перегревались батареи, которые изготавливались дочерней компанией Samsung. Однако проблемы были и у аккумуляторов, которые изготавливались гонконгской фирмой Amperex Technology.

Компания разработала восьмиступенчатую систему проверок для предотвращения проблем со смартфонами.

Samsung представил Galaxy Note 7 в августе и начал его продажи в Южной Корее. Однако уже 2 сентября компания была вынуждена приостановить реализацию этих смартфонов по всему миру и отозвать 2,5 млн уже проданных устройств из-за сообщений об их самовозгорании.

Ситуация с Galaxy Note 7 уничтожила миллиарды долларов стоимости бренда Samsung, приводила ранее The New York Times мнение аналитика Needham & Company Лауры Мартин. «Потребитель говорит: «Какой из телефонов взрывается? Я просто хочу держаться подальше от Samsung», – описывала аналитик поведение покупателей.