Меланья Трамп написала первый твит в качестве первой леди США

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила в своем первой твите в качестве первой леди, что для нее является большой честью служить американскому народу.

«Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди», — об этом она написала в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.

В микроблоге она также опубликовала фото, на котором держит две Библии для принимающего присягу мужа.

Торжественная церемония инаугурации Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне в пятницу. Сразу после инаугурации за Трампом закрепили официальный аккаунт президента США в Twitter.