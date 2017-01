Взломанный хакерам твиттер NYT сообщил о планах России нанести ракетные удары по США

Сообщение о планирующейся ракетной атаке Москвы в отношении США появилось на страничке The New York Times в Twitter в результате хакерской атаки. «По словам источника, Путин заявил, что Россия нанесет по США ракетные удары», - приводит The Hill скан сообщения, опубликованного утром 22 января.

Позже на месте этого сообщения появилось заявление хакерской группировки OurMine, в котором говорилось о перевзломе аккаунта и отмечалось, что твит про ракетные атаки – дело рук других хакеров. OurMine известна взломом аккаунтов звезд и знаменитостей в Twitter для продвижения своего продукта по аудиту безопасности.

Еще через 15 минут эти сообщения были удалены, а на их месте появилось заявление NYT: «Мы удалили серию твитов, опубликованных в этом аккаунте ранее без авторизации. Мы проводим расследование».