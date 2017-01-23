Сборщик iPhone может вложить $7 млрд в завод в США

Сборщик iPhone – тайваньская Foxconn может совместно с Apple вложить более $7 млрд в завод дисплеев в США, сообщил ресурс 9to5Mac со ссылкой на руководителя компании Терри Гу.

Речь идет об очень крупном автоматизированном производстве на основе ноу-хау корпорации Sharp, которое создаст 20 000–50 000 рабочих мест в США. Однако при этом Гу усомнился, что американцам понравится платить больше за дисплеи, собранные в родной стране. «В будущем, возможно, продукт, сделанный в США, будет продаваться по $500, но он вряд ли будет работать лучше, чем смартфон за $300», – отметил он. В этой связи Гу попросил федеральные власти и власти отдельных штатов об инвестиционных льготах, включая земельные концессии и подключение к электросетям и водоснабжению.

За возвращение производств в США активно выступает новый президент страны Дональд Трамп. Он жестко раскритиковал американских автопроизводителей за создание сборочных производств для американского рынка в Мексике и пообещал обложить импорт такого рода запретительными пошлинами.

Гу сказал, что размещение производства дисплеев в США позволит снизить логистические расходы, но этой экономии недостаточно без дополнительных льгот. По его словам, один из вариантов – площадка в Пенсильвании. На президентских выборах 2016 г. этот штат впервые с 1988 г. проголосовал за кандидата республиканцев – Трампа. «Я бы посоветовал другим штатам торопиться [с предложениями] или мы подпишем соглашение с Пенсильванией», – отметил руководитель Foxconn.

В декабре Foxconn и Sharp сообщили о планах инвестиций в размере 61 млрд юаней (почти $9 млрд) в строительство в китайском Гуанчжоу нового завода LCD-дисплеев.