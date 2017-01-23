«Яндекс.Деньги» ограничит сбор средств в политических целях

«Яндекс.Деньги» ограничивает возможность сбора средств в политических целях. Соответствующие изменения были внесены в условия пользовательского соглашения, сообщили «Интерфаксу» в компании.

«Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно - в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Это ограничение - стандарт для рынка электронных платежей», - пояснил представитель «Яндекс.Денег».

Изменения вступят в силу с момента публикации их на сайте компании в ближайшие дни. «Яндекс.Деньги» отмечает, что несогласие с изменением оферты означает отказ от использования кошелька.

«При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах», - добавили в компании.

Сейчас ограничение на сбор в политических целях существует в пользовательских соглашениях у других платежных систем на рынке - PayPal и Qiwi.

Ранее в понедельник оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте сообщил, что его соратнику Леониду Волкову пришло уведомление от сервиса «Яндекс.Деньги» с просьбой в течение пяти дней прекратить использовать электронный кошелек для сбора средств на президентскую кампанию.

За месяц с объявления о начале кампании, по словам Волкова, 79 000 человек заявили о готовности поставить подпись за выдвижение Навального, 18 000 записались волонтерами, перечислено 12 млн руб. пожертвований.

В письме, опубликованном Навальным, отмечается, что использование кошелька на эти цели «может быть расценено регулятором (ЦБ) как противоречащее законодательству о выборах». Он потребовал, чтобы глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила эту ситуацию.

Право участвовать в выборах Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.