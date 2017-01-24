«Связной» возобновит продажи устройств Samsung до конца января

«Связной» возобновляет сотрудничество с Samsung и начинает продажи устройств вендора, говорится в сообщении компании.

Продажи в интернет-магазине svyaznoy.ru и в розничной сети компании стартуют до конца января 2017 г.

По прогнозам ритейлера, за счет появления устройств Samsung выручка сети дополнительно вырастет минимум на 10% в сегменте смартфонов и планшетных компьютеров, также это позволит увеличить долю на рынке персональной электроники и в его отдельных сегментах по итогам 2017 г.

Электроника Samsung исчезла с прилавков «Связного» в середине 2015 г. Тогда же ею перестали торговать «Евросеть» и ее акционеры «Мегафон» и «Вымпелком» (его розница возобновила продажи южнокорейского бренда в августе 2016 г.). Президент «Евросети» Александр Малис объяснял это высоким уровнем брака Samsung, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий сотрудничества на фоне ценовой войны с МТС. Разрыв с Samsung произошел после того, как МТС – владелец самой большой сети салонов связи в России – объявила, что будет продавать смартфоны (в основном это были устройства Samsung) практически по себестоимости. Такая стратегия была призвана привести в салоны больше посетителей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету МТС.