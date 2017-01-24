ФСБ увидела американские компании за критикой законопроекта о контроле над рунетом

Волна критики законопроекта Минкомсвязи о критической инфраструктуре российского интернета поднялась из-за нежелания корпораций Microsoft и Cisco выполнять этот закон в России, считают в ФСБ. Как сообщает «Интерфакс», на заседании думского комитета по безопасности, где обсуждался этот законопроект, экс-директор Николай Ковалев, ныне депутат Госдумы, поинтересовался у представителя ФСБ, проводилось ли общественное обсуждение законопроекта с участием, в том числе, представителей научного сообщества.

«А вы помните учредителей РАЭКа (Российская ассоциация электронных коммуникаций)? Я могу назвать - фирма Microsoft, фирма Cisco. Аналогичное законодательство принято в ФРГ, Австрии, США, но почему-то данные корпорации считают необходимым исполнять данные законы на той территории и не исполнять здесь. Мы считаем, что волна критики вызвана именно этим», - ответил Николай Мурашов, замначальника профильного центра ФСБ, который занимается вопросами обеспечения безопасности работы информационной инфраструктуры России. Законопроект полностью соответствует «Второму перечню Мер доверия стран ОБСЕ в области информационных технологий», заверил он. По его словам, конфликта вокруг законопроекта нет, есть «попытка противодействия» его принятию.

Законопроект прошел процедуры общественного обсуждения, был опубликован на сайте ФСБ и неоднократно обсуждался на публичных мероприятиях, добавил представитель спецслужбы.

«По итогам обсуждения я могу сказать следующее: если взять 98% обращений граждан, то в целом концепция законопроекта и сам законопроект поддерживается. А обращение из РАЭК были единственным тем диссонансом, который был высказан», - сказал Мурашов.

Минкомсязи в начале ноября 2016 г. завершило работу над законопроектом о регулировании российского сегмента интернета, текст документа был опубликован на портале правовой информации. Проект описывает основные элементы критической инфраструктуры рунета – IP-адрес, национальный сегмент интернета и его инфраструктуру, точки обмена трафиком, владельцев таких точек, реестр доменных имен .ru и .рф, а также администратора национальных доменных зон – и особенности их регулирования. Документ предполагает создание государственной информационной системы (ГИС), которая будет фиксировать маршруты интернет-трафика в стране, – эта ГИС также указана в числе элементов критической инфраструктуры.

РАЭК, объединяющая более 100 интернет-компаний, опубликовала заключение, в котором говорится, что предлагаемое авторами проекта выделение «национального сегмента сети интернет» технологически и фактически некорректно: «интернет не делится на «сегменты» по какому-либо «национальному» признаку, тем более в привязке к произвольному набору доменных имен». Тогда же рабочая группа «Связь и информационные технологии» экспертного совета при правительстве, в которую входят представители РАЭК, «Ростелекома», МТС, «Мегафона», MSK-IX и др., решила, что законопроект рамочный, основное регулирование предполагается на уровне подзаконных актов правительства и объективно оценить его трудно. Группа также высказала замечания к использованной терминологии.