ФАС перенесла на февраль рассмотрение дела против Apple

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России перенесла на февраль рассмотрение дела в отношении российской «дочки» Apple ООО «Эппл рус» по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением. Точная дата будет назначена позднее.

Жалобу на Apple подал гражданин, которому в 2016 г. сервисные центры отказали в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию запчастей, предложив владельцу смартфона произвести замену с доплатой.

По мнению ФАС, в действиях российской «дочки» Apple - единственного поставщика продукции Apple Inc в Россию - содержатся признаки нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося в необеспечении возможности использования смартфонов iPhone в течение срока их службы.

Если российская «дочка» Apple будет признана виновной в злоупотреблении, должностному лицу компании грозит штраф от 15 000 до 20 000 руб., а самой компании - от 300 000 до 1 млн руб.

Компанию также могут обязать устранить нарушение. Ранее подавший жалобу Дмитрий Петров сообщал газете «Ведомости», что ФАС может предписать Apple начать поставлять запчасти для ремонта iPhone в Россию.